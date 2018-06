Fytstunnel by Surhuzum liket der dochs te kommen

FNP fynt it nedich dat de tunnel der komt. "Surhuzum, mar ek it achterlân, makket in hiele protte gebrûk fan de oerstek fan de Uterwei en dat moat feilich. Der is alris ien ferûngelokke, dat wolle we net wer", seit Veenstra. It fûl ta om in mearderheid te krijen. "Feilichheid stiet heech yn it faandel, in soad partijen slúte oan", seit Veenstra.

De tunnel moat der yn de rin fan 2019 komme.