Topcare predikaat foar ferpleechhûs Nieuw Toutenburg

It ferpleechhûs Nieuw Toutenburg yn Noardburgum hat it predikaat Topcare-sintrum krigen foar de ôfdieling gerontopsychiatrie. It is dêrmei it earste ferpleechhûs yn Fryslân en it twadde yn Nederlân dat foar dizze doelgroep in Topcare-sintrum wurdt. Yn Nieuw Toutenburg wurde 50 âldere pasjinten mei psychiatryske problemen op de ôfdieling gerontopsychiatrie behannele.