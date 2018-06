SC Hearrenfean mei dúdlike sifers lâns regioteam Súdwest

It wie foar Hearrenfean de earste wedstriid ûnder lieding fan de nije trainer Jan Olde Riekerink. Hy seach dat de Feansters rap op foarsprong kamen troch in hattrick fan Michel Vlap. Dêrnei wiene it Rojas en twa kear Sam Lammers, mei syn earste goals foar Hearrenfean, dy't der 6-0 fan makken. Dat wie ek de reststân.

Yn de twadde helte spile Hearrenfean mei alve nije spilers. It waard 7-0 troch in goal fan Jordy Bruijn. De 8-0 kaam fan Henk Veerman. It regioteam die dêrnei wat werom, mar it slotakkoart kaam, twa kear, fan Pelle van Amersfoort.