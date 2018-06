Provinsje reservearret 10 miljoen euro foar Holwert oan See

PvdA, CDA, VVD, FNP, 50Plus, D66, ChristenUnie en GrienLinks sjogge grutte kânsen foar rekreaasje en toerisme by Holwert oan See. Ek foar de ekonomy fan Noardeast-Fryslân moat Holwert oan See in oanjager wêze.

It Ryk hat oanjûn dat Holwert oan See yn dizze kabinetsperioade al útfierd wurde moat, oars ferfalt de kofinanciering troch it Ryk. Dêrom komt de provinsje no as earste oer de brêge.