Blokhúspoarte wint Gulden Feniks Priis

De restauraasje fan de Blokhúspoarte hat de lânlike Gulden Feniks priis wûn. De sjuery is tige te sprekken oer de ferbou fan de âlde finzenis yn it sintrum fan Ljouwert. De Blokhúspoarte hat wûn yn de kategory transformaasje. Yn dy kategory falle gebouen dy't in hiel oare funksje krigen hawwe nei in ferbouwing dan dêrfoar.

De priis wurdt útrikt troch de stifting NRP (Nationaal Renovatie Platform). Dy wol mei de priis it duorsum brûken fan besteande romte stimulearje.