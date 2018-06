Bewenners Sikkemahûs binne klear mei stirnzeterreur

De bewenners hawwe hantekens sammele yn de hoop dat der wat dien wurdt oan de problematyk. Neffens Willem de Valk, ien fan de bewenners, binne der guon minsken dy't net mear nei de ôffalkontener doare om't se benaud binne dat se oanfallen wurde troch de stirnzen.

Datselde jildt foar de meiwurkers fan de thússoarch dy't der alle dagen komme. "We wenje hjir no net mear noflik mei syn allen. Us wenninggenot is fuort", sa fertelt De Valk, dy't dêryn stipe wurdt troch oare bewenners. "It is gigantysk, sa'n oerlêst oft it jout. Ik hie ferline wike trije op 'e holle dy't my pikten. Se moatte it grien fan it dak ôfhelje, dan kinne se dêr ek net mear briede", seit Appie van der Valk.