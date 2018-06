Hoe giene de reizgers woansdei om mei de staking?

By it Ljouwerter stasjon stiene fannemoarn ekstra taksys. De sjauffeurs hoopje dat reizgers de taksy as alternatyf foar de bus nimme. Taksysjauffeur Cor Bil soe graach wat langere ritten dwaan wolle, bygelyks nei Lauwerseach of nei Holwert. Mar dy buslinen ride no krekt wol. Bil ferwachtet dat it minder drok wêze sil as by de foarige staking. "Doe wie it ûnferwachts, doe wist gjin ien it en no wit it hiele lân it."