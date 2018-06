Polityk diskusjearret oer mega-wynturbinen Nij Hiddum-Houw

Nei de SP wol ek de FNP besjen oft der legere wynmûnen komme kinne by Hiddum-Houw. Dêrnjonken moat der neiere ynformaasje op it kleed komme oer de sûnensrisiko's fan grutte megawynmûnen. Omwenners binne benaud dat der sûnensskea plakfine sil troch de mûnen dy't in soad leven meitsje, ljocht jouwe en wêrfan't it slachskaad fan de wjukken problemen opsmite sille.

De partijen brochten har stânpunten woansdei nei bûten oer it park.

50Plus stipet it plan Nij Hiddum-Houw net. Sunich omgean mei enerzjy is wichtich, mar sunich omgean mei romte ek. 50Plus is tsjin it útstel fan it kolleezje, de provinsje moat it húswurk op 'e nij dwaan.

De Partij voor de Dieren is foar wynenerzjy, mar sil net samar elts wynpark akseptearje. Wynpark Nij Hiddum-Houw moat der yn dizze foarm net komme.

Neffens de Christen Unie is de diskusje foar of tsjin de komst fan wynmûnen al yn 2014 fierd. Legere wynmûnen is wol in opsje foar dizze partij.

De PvdA wol opsjes iepen hâlde dat oare plakken as Hiddum-Houw mooglik better geskikt binne foar wynmûnen. Hielendal no't der sa folle protesten út de omjouwing binne.

Foar de SP soenen lytsere wynmûnen wol in opsje wêze. Sa lang't dy mar yn de omjouwing passe.

FNP slút útstel fan it beslút net út. Der moat dúdlikens komme oer mooglike sûnensklachten fan de megamûnen en der moat oerlis komme mei de inisjatyfnimmers oer de hichte fan de mûnen en wjukken. FNP hâldt wol fêst oan de 36 megawatt wynenerzjy dy't yn it gebiet opwekt wurde moat.