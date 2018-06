LIVEBLOG: Provinsjale Steaten beslute oer wynpark Nij Hiddum-Houw

Nei jierren fan diskusje is it woansdei safier: de polityk nimt it definitive beslút oer de komst fan njoggen mega-wynmûnen by de kop fan de Ofslútdyk, wynpark Nij Hiddum-Houw. Yn de ôfrûne wiken hawwe der ferskate harksitten west op it provinsjehûs dêr't sa'n 50 beswiermakkers harren punt nochris makke hawwe. Sy sizze dat de komst fan dizze wynmûnen skealik is foar harren sûnens, en wengenot. Ferslachjouwer Andries Bakker is by de gearkomste yn Provinsjale Steaten en docht yn dit liveblog ferslach fan de beslútfoarming.