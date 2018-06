Deade potfisk nei Harns sleept en út it wetter takele

Minsken fan Universiteit Utrecht en Naturalis yn Leiden binne yn Harns om it bist te ûndersykjen. "Het is gek om het dier zo te zien. Hij is heel groot," sei ûndersiker Lonneke fan de universiteit doe't it bist út it wetter takele wie. "Hij was sinds maandag al aan het dwalen, kon niet zwemmen en dobberde wat rond. De potvis hoort niet in de Noordzee, dat is te ondiep voor hem. 's Zomers zijn ze rond de evenaar en 's winters gaan ze naar Noorwegen om te foerageren. Hij was echt een dwaalgast, misschien was hij ziek."

Dat sille de ûndersikers besjen. It bist komt yn in bak en snijers sille sa gau as mooglik begjinne it bist iepen te snijen. Lonneke: "We onderzoeken de doodsoorzaak. Heeft hij bijvoorbeeld plastic in de maag. Het is een ultieme onderzoeksmogelijkheid."