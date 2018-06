De deade potfisk is nei Harns sleept. De fisk gie tiisdei foar de kust fan Den Helder dea. It bist waard moandei ûntdutsen. It wie swak en koe hast net swimme. De rêdingsaksje dy't opsetten waard hat net mear holpen.

By deade fisken langer as trije meter giet it saneamde walfiskprotokol yn, wêrby't it ministearje fan Lânbou en Natuer ynskeakele wurdt.