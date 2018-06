Staking yn it streekferfier

Bussjauffeurs yn it streekferfier hawwe manmachtich harren wurk dellein. Se easkje mear lean en bettere wurkomstannichheden, lykas mear tiid foar skoft. Fakbond CNV wol trije dagen stake. It FNV giet noch fierder, it fakbûn giet foar in staking fan ûnbepaalde tiid.

Woansdeitemoarn wurdt dúdlik as yn Fryslân alle streekferfier plat leit. Wurdfierder Tineke Witteveen fan Arriva oer de stân fan saken.