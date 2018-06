Promofilmke fan Rodeo-Ienhoarn út Akkrum grutte hit yn Amearika

Yn it filmke kinne je sjen hoe't in meiwurker fan Jumpverhuur Akkrum besiker op in wyld rûndraaiende ienhoarn sitte te bliuwen. It filmke is in heal jier lyn makke, mar nei't in Amerikaansk tv-stasjon it filmke foarige wike ûntdutsen hat en it online set hat, is it firal gien. Rik van Raak fan Jumpverhuur Akkrum kin dat op it seker bedriuw merke. "We hebben al meerdere mailtjes van Amerikaanse bedrijven ontvangen, die interesse hebben getoond in onze Eenhoorn-rodeo. De kosten van het vervoer zijn natuurlijk vanwege de afstand wel erg hoog, dus het is maar de vraag of het ook echt doorgaat."