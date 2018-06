Tall Ship Races Harns folle grutter as yn 2014, stêd wurdt diels autofrij

Ferkear yn goeie banen liede

Om al dy besikers yn goeie banen te lieden komt de gemeente Harns mei strange ferkearsregels en parkearregels. Dy waarden tiisdeitejûn presintearre op in spesjale ynformaasjemerk yn Trebol. Yn it westen fan Harns meie je ûnder de Tall Ships Races allinnich mei de auto komme as je dêr in spesjale fergunning foar hawwe, it beleverjen fan winkels en oare saken moat safolle mooglik nachts en moarns betiid en bewenners wurdt frege om tidens it evenemint de auto wat fierder fan hûs te parkearen. De festiviteiten yn de stêd moatte om 23.00 oere jûns ôfrûn wêze. Op de ynformaasjemerk koene Harnzers gelyk har fragen kwyt oan gemeente en organisaasje. In soad fragen giene foaral oer it parkearbelied.