Iepenloftspul Bantegea: 'Weispield, dreame oer de Tsjûkemar'

Lodo en de Duvelsfaam

Weispield bestiet út ferskillende lagen dy't allegear te krijen ha mei dreamen. De earste laach giet dan ek oer it iepenloftspul sels. De spilers ha de moed om yn it stik te spyljen en dat betsjut neffens regisseur en skriuwer Eelco Venema dat sy doarre te dreamen. It ferhaal fan Lodo van Hamel, spile troch Marten Wesselius, is de twadde laach. Ferdoarne sielen út it ferline sa as Tsjûke en Marchje en de Duvelsfaam foarmje de tredde laach fan it stik. Se wurde mei elkoar troch it stik hinne ferbûn, ek al libje se allegear yn in oare tiid. Op it momint dat Lodo van Hamel wekker wurdt op it strân en net wit wat der bard is, siket de Duvelsfaam him op. Dizze frou út 1703, spile troch Nynke van der Veen, fynt Lodo tige nijsgjirrich, mar sit dêrneist ek yn har eigen wrâld. It makket de situaasje der net makliker op.