Woansdei opnij lanlike staking yn it busferfier

"It is noch net dúdlik hokker bussen moarn wol of net ride," fertelt Tineke Witteveen fan Arriva. "Woansdei is pas dúdlik hokker bussjauffeurs stake foar in bettere cao. Dy bussen ride dan net." Yn it noarden ride de treinen al. Mocht FNV der net útkomme, dan wurdt der langer staakt. "Wy gean út fan minimaal trije dagen. Hâld dêrom foaral de webside en sosjale media fan Arriva yn de gaten."