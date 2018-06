Berltsum hellet de boadskippen nei 138 jier net mear by Van Wigcheren

"It is hjoed in hiele aparte dei. Je moatte der net tefolle oer neitinke," fertelt Dirk van Wigcheren in goed oere foar slutingstiid. De winkel is no sa goed as leech, mar dochs komme de minsken op de lêste dei noch del om wat te heljen. "Ik sjoch noch seis pûdsjes jachtsaus, fjouwer pûdsjes cocktailsaus, wat bakspul. Der leit yn dit gongpaad noch in paprika en twa bakjes druven. Sa wat hinne", laket Van Wigcheren. "Ik stean fersteld, de winkel is hast hielendal leech."