Pieter de Vries út Wûns yn triennen om Hiddum-Houw

Mûne twa kear sa heech as Achmeatoer

As de plannen fan it wynmûnepark útfierd wurde, komt der op 300 meter ôfstan fan De Vries syn hûs in 200 meter hege wynmûne. "Dat fine je net leuk, en hielendal net at sa'n mûne 200 meter heech is," fertelt De Vries. Hy sjocht om him hinne en wiist foar him út. "Oan dizze kant komme trije mûnen te stean en flakby myn hûs dus ek ien." Om in idee te krijen hoe heech at sa'n mûne is: de Achmeatoer yn Ljouwert is 115 meter heech. De wynmûne dy't mooglik by De Vries yn de buert delset wurdt is hast twa kear sa heech. De Vries fielt him dêrom twongen om te ferhûzjen. As hy der oer praat, komme de triennen ek sa mar. "Simmerdeis binne der beammen, winterdeis is der gjin blêd oan de beam. Dan sjochst sa'n kloateding stean."