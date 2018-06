Wurkstraf easke tsjin Damwâldster foar swiere mishanneling

Tsjin in jonge út Damwâld is in wurkstraf fan 150 oeren easke, omdat er yn in diskoteek yn Dokkum in oare jonge mishannele hat. It slachtoffer soe bier griemd ha op de fertochte. Dy soe him doe slein en skopt ha. It slachtoffer hie in brutsen eachkas, in brutsen noas, in stikkene tosk en in harsenskodding.