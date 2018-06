Minister Bonnici fan Malta lit witte dat er 'graach' nei Fryslân komt

Kulturele Haadstêd as symboal foar frijheid

Foar Kulturele Haadstêd Ljouwert-Fryslân en ek foar de provinsje Fryslân is de affêre-Malta ferfelend, omdat it net goed is foar de namme fan it ynstitút 'Kulturele Haadstêd'. "In kulturele haadstêd heart krekt op te kommen foar Europeeske wearden as parsefrijheid en frijheid fan mieningsutering. Kulturele Haadstêd is ek in priis dy't je fertsjinje moatte," sa seit deputearre Poepjes, dy't begjin dit jier sels noch op Malta oanwêzich wie by de feestlike iepening fan Kulturele Haadstêd Valletta 2018.