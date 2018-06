Toeristesite Airbnb profitearret fan LF2018

Neffens de organisaasje sprekt it tema fan de iepen mienskip Airbnb-gasten oan. Dat is in kategory minsken dy't wilens har ferbliuw graach opgean wolle yn de lokale mienskip, om sa optimaal de kultuer priuwe te kinnen. Airbnb ferwachter oer hiel 2018 12.000 gasten yn Ljouwert, dat is 70% mear as ferline jier.

By Airbnb kinne minsken har hûs diele mei besikers fan oer de hiele wrâld. Dat bart ek yn Ljouwert. Oant no ta hawwe dik 8.000 minsken út 52 ferskillende lannen in ferbliuw boekt yn de stêd.