Gemeente slút drugspân yn Drachten

Omdat de 160 himpplanten troch de gemeente sjoen wurde as in grutte hannelshoemannichte, hat de boargemaster besletten it hûs trije moannen te sluten. De boargemaster hat dat foech, op grûn fan de opiumwet.

Gemeenten slute wol faker wenningen as der sprake is fan drugskriminaliteit. Smellingerlân hat der koartlyn it hânhaveningsbelied foar oanpast.