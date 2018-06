In wike lang libbet er op 7 meter hichte, yn in soarte fan grut fûgelhok: Yasser Ballemans. De keunstner sit in wike lang yn syn eigen 'Reisburo Zonderling' yn Drachten, en hopet dat de ynwenners fan it plak him alle dagen fuorje. Ferslachjouwer Bauke Deelstra socht út wat Ballemans no krekt docht, en miskien noch wol wichtiger: wêrom?