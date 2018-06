Juny wurdt wierskynlik drûchste moanne fan de iuw

Der falt mar in bytsje reinwetter út de loft dizze moanne. Yn Ljouwert foel oant no ta mar 19,3 milimeter en yn Warkum sels mar 13 mm wetter. Dit is mar sa'n bytsje, dat it sa goed as wis is, dat dizze junymoanne de drûchste sûnt it begjin fan de offisjele waarmjitting yn 1901 wurdt. Yn ús provinsje is foaral Súdwest-Fryslân drûch. Der is in tekoart oan reinwetter fan sa'n -150 milimeter oant en mei -210 milimeter. De earste ferskynsels fan de drûchte begjinne dêr dan ek sichtber te wurden.