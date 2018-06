Bou Pathé-bioskoop leit noch hieltyd stil

It wurk dat op dit stuit útfierd wurdt is neffens de ôfspraak mei de oannimmer. Nei woansdei wurde de stekken om it terrein neist skouboarch de Harmonie wer tichtmakke. De ympasse bliuwt. De bou fan Pathé is moannen lyn stillein om't der spul wie yn de top fan it bioskoopkonsern. Pathé is ek eigener fan de oare twa bioskopen yn Ljouwert, Tivoli en Cinema. Pathé wie fan doel in tredde te bouwen neist de Harmonie, mar it is de fraach oft dat noch trochgiet.