Grimeur Arjen Tuiten útnûge om lid te wurden fan The Academy

De nij-útnûge leden komme út 59 ferskillende lannen. Njonken Tuiten is ek de Nederlânske produsinte Cilia van Dijk útnûge om yn de takomst mei te stimmen foar de Oscars. The Academy wol besykje om mei it grutte tal nije leden it oandiel froulju en minderheden omheech te heljen.

Grutte nammen

Tuiten is yn goed selskip, want ek grutte nammen lykas muzikant Kendrick Lamar (belutsen by de soundtrack fan de film Black Panther), aktrise Liv Tyler (spile ûnder oare yn Lord of the Rings en Armageddon), en skriuwster J.K. Rowling (auteur fan Harry Potter) meie lid wurde fan de organisaasje.

Karriêre

Tuiten wennet en wurket yn Los Angeles. Hy krige in Oscarnominaasje foar syn wurk foar de film Wonder. Dy giet oer in jonkje dat troch in sykte in misfoarme gesicht hat. Arjen Tuiten is gjin ûnbekende yn Hollywood. Hy hat dêr al oan meardere films meiwurke. Earder wurke er yn Londen ek al mei oan in Harry Potter-film.