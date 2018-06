'Passend ûnderwiis yn Fryslân better as minister foarkommen docht'

It Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Fryslân-Noard werkent him net yn alle krityk fan ûnderwiisminister Arie Slob op it passend ûnderwiis. Neffens de minister wurkje de gearwurkingsferbannen, dy't der troch it hiele lân binne, net goed. Neffens direkteur Anja Biemans fan it gearwurkingsferbân Fryslân-Noard kloppet dy krityk net en hat de ynspeksje har gearwurkingsferbân krekt in foldwaande jûn.

Neffens de minister is der ek tefolle burokrasy by de gearwurkingsferbannen, om help te krijen soene der fellen fol fragen ynfolle wurde moatte. Neffens Anja Biemans is dat by har gearwurkingsferbân mar ien A4 en duorret it nimmen fan in beslút oer passend ûnderwiis net mear as twa wiken.