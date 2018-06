Theo Hiddema: "Mei stipe fan de Friezen kinne je in soad berikke"

Yn de seal mei 224 sitplakken wiene seker sa'n 300, foar in grut part, jonge minsken oanwêzich, dy't allerhanne fragen ôffjurren op Baudet en Hiddema. Nei ôfrin koene de minsken harren opjaan as lid of as aktivist fan de partij yn ferbân mei de steateferkiezingen fan maart. Foaral yn Fryslân is der in soad belangstelling, neffens in bestjoerslid fan de partij. "Friesland krijgt een ijzersterke lijst, dat weet ik nu al."

Thierry Baudet wol yn Harns ekstra kampanje-aktiviteiten organisearje as reaksje op de útspraak fan boargemaster Sluiter dat er sa wiis is, dat Harns gjin PVV of Forum voor Democratie hat.