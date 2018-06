Boer sjocht hoe't trekker útbrânt yn greide by Bûtenpost

Oant yn de wide omkriten fan Bûtenpost wie moandeitejûn de swarte reek te sjen fan in trekker, dy't oant de grûn ta ôfbrând is. De reek waard feroarsake trochdat de grutte trekkerbannen opbrânden. De bestjoerder wie mei de trekker op it lân oan it wurk, doe't it fjoer ûntstie. Hy is net ferwûne rekke.