Rykswettersteat wol driuwende sinnepanielen by de Ofslútdyk

Rykswettersteat wol op de Iselmar driuwende sinnepanielen ynstallearje. Dy moatte lâns de Ofslútdyk komme. It is de bedoeling dat de sinnepanielen op termyn safolle stroom opwekje, dat de pompen yn de dyk gjin stroom út oare bronnen mear brûke. As it wetterpeil yn de Iselmar te heech is, pompe dy pompen it wetter de Waadsee yn.