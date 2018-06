Fûgelpits is klear foar mei oalje besmarde swannen út Rotterdam

By Hoek van Holland wurdt no in needopfang boud foar de fûgels. Gaatske Wiersma fan De Fûgelpits hat noch gjin telefoantsje hân út Rotterdam, mar ferwachtet dat elk momint te krijen. "Op it stuit is it dêr sa hektysk, it moat earst wat organisearre wurde om de fûgels hinne. Dus wy wachtsje it even ôf, mar it soe samar kinne. En dan stiet de auto al klear en geane wy sa nei Rotterdam."