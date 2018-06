"Minder gas út Grinslân soarget foar mear gaswinning yn Dongeradiel"

Fierder kin de bouboer ek oan de natuer en de boaiemdelgong fernimme dat de gaswinning út it Nessumer fjild opskroefd wurdt. "We binne no 12 sintimeter sakke en de ôfspraak wie 24. It is wittenskiplik bewiisd dat it noch 12 sintimeter neisakket, dus se moatte ophâlde. We hawwe de delgong berikt dy't ôfpraat is."