Man rekket swier ferwûne by ûngelok mei masine yn Haulerwyk

By in ûngelok mei in masine fan in lânboubedriuw yn Haulerwyk is moandeitejûn in man slim ferwûne rekke. Neffens de earste melding rekke it slachtoffer beknypt. Dat soe yn in masine west ha dy't achter op it terrein fan it bedriuw stiet. It bedriuw yn Haulerwyk ferwurket ûnder oare grienten, dy't yn glêzen potten dien wurde.