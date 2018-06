UPDATE: Harnzer oanhâlden yn wytwaskûndersyk by Hells Angels

De FIOD tinkt dat er krimineel jild brûkt hat om dat te dwaan. Troch ûnreplik guod en oar lúkse guod te keapjen, soe er syn kriminele ynkomsten wytwosken ha.

By ynfallen op seis lokaasjes yn Fryslân, wêrûnder Harns, waard moandei beslach lein op ûnder oare in hûs, twa motors, jild en sieraden. By de Harnzer waarden twa fjoerwapens, in lûddimper, tsientallen patroanen, twa neimaak fjoerwapens en sa'n 1,5 kilo himp yn beslach nommen.

De FIOD en de plysje foelen ûnder oare binnen by it kluphûs fan de Hells Angels yn Harns en by in garaazjeboks yn de stêd.