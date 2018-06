Filmke fan frou dy't yn Ljouwerter Bosk wennet, is net echt

It filmke dat op Suksawat stiet is net echt. Op it filmke is te sjen hoe't in frou allinnich yn de bosk wennet mei in bern. Der wurdt in soad op reagearre op social media. Minsken binne lilk en besoarge. Mar de frou is in aktrise. Suksawat sit yn it komplot en pleatste mei opsetsin de opnames om sa reaksjes út te lokken.