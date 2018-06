Selstraf foar Drachtster militêr nei deadlike oanriding

De Drachtster ried mei in militêre frachtwein achterop in file. Hy socht op dat momint op syn telefoan in nije rûte om dy file just te ûntwiken. Troch de botsing ferstoar de 30-jierrige bestjoerster fan de auto dêr't de militêr achterop ried. Neffens de militêre keamer ried de man "onvoorzichtig, onoplettend en onachtzaam".

By it bepalen fan de straf hâldt de militêre rjochter rekken mei it feit dat de militêr syn ferantwurdlikheid foar it ûngelok naam hat, meiwurke oan it ûndersyk en in grut skuldbesef hat.

De militêre detinsje is yn in spesjale militêre finzenis yn Stroe yn Gelderlân. Dêr wurkje detinearren oan harren kondysje en feardigens.