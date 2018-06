"Agresje en geweld hearre der suver by yn it iepenbier bestjoer"

Net allinne foar Veenstra en syn kollega bestjoerders binne geweld en bedrigingen oan harren persoanlik adres yngripend. Ek op de neisten hat it ynfloed. Dy hawwe sydlings ek te krijen mei dy bedrigingen. Veenstra: "Dêr moatte je it thús wol oer hawwe. It kin wêze dat ik sizze moat: 'Doch de doar jûn mar net iepen as der oanbelle wurdt.'" Leuk is de yntimidaasje net, mar bang is de boargemaster ek net: "It heart er suver by. It is net oars."

Minister Ollongren fan binnenlânske saken wol bedrige bestjoerders tenei better bystean. Der wurdt dêrom in lanlik ûndersteuningsteam opset om help te bieden as bestjoerders te meitsjen krije mei bedrigingen of geweld.