Noch gjin oanhâldingen foar oerfal âlder echtpear Easterwâlde

Nei alle gedachten wienen it twa manlju dy't doe in âlder echtpear oerfoelen. Se namen har auto mei, mar dy waard even letter weromfûn. Oft se mear meinaam hawwe, wol de plysje net sizze.

Dy plysje is noch dwaande mei it ûndersyk. Dêrby wurde ûnder oare buertbewenners ûnderfrege, mar ek wurdt sjoen oft der kamerabylden binne. In wurdfierder fan de plysje seit dat der yntusken ek al wat tips binnenkaam binne, mar dy hawwe dus noch net laat ta oanhâldingen.