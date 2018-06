Staking yn streekferfier giet definityf troch

"Helaas, we hadden het graag anders gezien", seit Jean-Marie Severijns, dy't foar CNV Vakmensen oan de ûnderhannelingstafel siet.

"Koude douche"

In wike lyn waard de staking al oankundige. Doe waard meld dat de staking moandei úteinsette soe. Dat is letter mei twa dagen útsteld, om de ûnderhannelers yn it cao-konflikt mear tiid te jaan om ta in akkoart te kommen, mar dat is dus net slagge. Severijns: "De uitkomst is een koude douche. Er is nog geen licht aan het einde van de tunnel. De werkgevers weten van geen wijken; er blijkt geen enkele verbetering mogelijk."

De fakbûnen wolle bettere ôfspraken oer de wurkdruk en in leansferheging.