Bou fytsbrêge fan biomateriaal yn Ritsumasyl úteinset

De gemeente Waadhoeke is goed te sprekken oer de nije fytsbrêge, dy't yn april 2019 klear wêze moat. Neffens wethâlder Jan Dijkstra is it moai om sirkulêr dwaande te wêzen: "It is de earste brêge fan dizze omfang dy't makke is fan biomateriaal." Oant de nije fytsbrêge der is, kin der fergees gebrûk makke wurde fan in pontsje.