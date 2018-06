COC Fryslân hopet dat Roze Zaterdag begjin is fan Fryslân as Reinbôgeprovinsje

No hopet COC Fryslân dus dat Roze Zaterdag derfoar soarget dat Fryslân dochs meigiet. Gorter sjocht de komst fan Roze Zaterdag as erkenning fan de LHBTI yn Fryslân. "We zijn heel blij met dit behaalde succes", seit Gorter. "Vorig jaar hadden we ook al een bidbook ingediend en toen zijn we het niet geworden. Met de feedback zijn we aan de slag gegaan. Op verzoek van het bestuur besteden we meer aandacht voor acceptatie van LHBTI in de sportwereld."

City of Love

City of Love is it tema fan de Roze Zaterdag yn 2020. Leafde wurdt geregeld brûkt as tema, mar neffens de organisaasje is it ek it meast universele gefoel. Yn 2019 is Roze Zaterdag yn Venlo. Gorter: "In Leeuwarden zullen op verschillende plekken evenementen plaatsvinden, die in het teken staan van Roze Zaterdag. Zo wordt het Oldehoofsterkerkhof het Plein van de Liefde, op het Mata Hariplein bij de regenboogtrap zullen verschillende acts plaatsvinden en het Fries Museum wordt omgedoopt tot roze tempel. En we verzorgen uiteraard een grote pride."