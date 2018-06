Fries Museum ek op moandei iepen yn july en augustus

De belangstelling foar de eksposysje 'Escher op Reis' yn it Fries Museum is sa grut, dat it museum yn july en augustus sân kear ekstra iepen giet. It giet om de moandeis yn dy moannen. It museum is dan ek middeis fan 13.00 oant 17.00 oere iepen. Dit is útsein moandei 30 july. It museum is dan ticht om't der dan printen ferfongen wurde.