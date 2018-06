Dupearre teätergroep bot oandien troch brân; LF2018-foarstelling De Oare giet net troch

De leden fan de teatergoep binne bot oandien troch de brân en moatte dit earst ferwurkje, sa sizze se yn in earste reaksje. Dochs hopet de teätergroep dat de brân net hielendal de ein is, mar it begjin fan wat nijs. Se roppe dêrby de help yn fan de mienskip, mar witte noch net krekt hoe't dit stâl krije moat.

"We zijn geschokt. Toch wensen we dat deze voorstelling een mooi vervolg krijgt. Daar zullen we de hulp van de community van Leeuwarden hard bij nodig hebben. We hopen dat dit incident niet de ondergang is, maar een opgang naar iets moois dat door de community gedragen wordt. Op welke manier weten we zelf ook nog niet. Eerst maar met de groep bij elkaar komen om dit te verwerken."