FIDEO: Oerol slút 37e edysje tefreden ôf

De 37e edysje fan Oerol sit derop. It teäterfestival op Skylge waard sneintejûn ôfsletten op it Griene Strân. Krekt as in jier lyn waarden der 120.000 teäterkaarten ferkocht. Der wienen dit jier 37 teäterfoarstellings op Oerol, wêrfan't der 19 premjêres wienen.