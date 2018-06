Epke hat maleur en moat rekstôk loslitte op NK Turnjen

Fan de sjuery mocht Zonderland syn oefening net opnij ynsette. It publyk waard lilk en konkurrint Bart Deurloo ek. Sy woenen Epke noch in kâns jaan, mar dat siet der net mear yn. Dêrom prolongearre Deurloo syn titel.

Nei ôfrin hat Zonderland bûten kompetysje syn oefening dochs noch yn syn gehiel dien, ta freugde fan it publyk. "It belangrykste foar my wie dat ik in goede oefening turnje koe yn oanrin nei it Europeesk kampioenskip. Dat is slagge."