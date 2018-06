Jacob Veenstra wint Frysman-triatlon by It Reaklif

De swiere triatlon sette sneintemoarn om 7.30 oere útein by It Reaklif by Skarl. Oer it swimmen die Veenstra in oere en goed tolve minuten. Doe lei er noch net earste, mar nei it hurdfytsen wol. Mei de goed 42 kilometer hurdrinnen (yn goed trije oeren en tsien minuten) rûn er allinnich mar fierder út. Uteinlik wie syn foarsprong op Jeroen Visser, de nûmer twa, mear as 35 minuten.

Anton Theo Borger út Surhústerfean waard fyfde, Dyan Hendriks fan Boalsert alfde en Lemster Kor Broers tolfde.

By de froulju wie Karla Schipper út Grins de bêste yn 11 oeren, 2 minuten en 44 sekonden.