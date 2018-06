Partoer Gert-Anne van der Bos wint ek yn Berltsum

De finale gie lang lykop. In soad earsten wienen spannend en pas let pakte it trio Van der Bos in gatsje: 5-3. Auke Boomsma, Marten Feenstra en Laas Pieter van Straten kamen dêrnei wer goed werom. Earst ta 5-4, nei in boppeslach fan Feenstra op 5-3 en 6-6, en dêrnei sels ta 5-5, nei't Triemstra de bal kwea sloech, op 'e nij op 6-6. Uteinlik sloech dyselde Triemstra syn partoer nei de oerwinning mei in boppeslach op 5-5 en 6-4.

Tjisse Steenstra waard útroppen ta kening yn Berltsum.