"Yn Brussel sjocht de Europeeske polityk mei ynteresse nei it Fryske projekt de Elfwegentocht. Dat ambisjeuze programma, mei as doel je twa wiken lang fossylfrij te bewegen yn de provinsje, slút goed oan by plannen dy't Europa ûntwikkelet." Dat sei VVD-Europarlemintariër Jan Huitema yn it Nijsfoarum fan Buro de Vries.