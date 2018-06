Earste seizoensoerwinning Nyck de Vries yn Formule 2

De Vries wie sneon yn de haadrace fiifde wurden op it sirkwy Paul Ricard en hy mocht snein as fjirde fan start. By de start wûn er al in plakje en even letter pakte er ek de oare twa koereurs dy't foar him start wienen. Nei 21 ronden kaam De Vries mei in grutte foarsprong as earste oer de finish.