Oerol kin ynfloed LF2018 goed fernimme

Takomst

It is takom jier ûnwis oft Oerol noch gebrûk meitsje kin fan festivalterrein Westerkeyn. Op it stuit rint der in boufergunning. De kâns is lyts dat it terrein dan takom jier noch troch de organisaasje brûkt wurde kin. Van Rongen: "Het is nu echt spannend. We hopen er deze zomer meer over te weten. Wij blijven graag op de Westerkeyn." In alternatyf foar it Westerkeynterrein hat de organisaasje net. "Althans niet één die we kunnen betalen", sa seit Van Rongen.

It oare festivalterrein, de Betonning by West-Skylge, draaide ek goed. De programmearing is dêr op punten oanpast. Der is benammen ynset om mear jongeren nei it festival te krijen. Marelie Van Rongen: "De programmering op de Betonning is vooral gericht op een mix van leeftijden. Oerol moet niet jonger worden, maar wel een goede publieksmix hebben. Dat is juist daar heel goed gelukt."

Oerol slût sneintejûn ôf mei in grut feest op it Griene Strân fan Skylge.